Mickey 17: Il viaggio psichedelico di Robert Pattinson tra cloni, morte e ribellione

Robert Pattinson si tuffa nel ruolo più folle della sua carriera con Mickey 17, un film che porta la fantascienza oltre i confini del genere e nel territorio dell’incubo esistenziale. Bong Joon-ho, maestro del cinema d’autore con il cuore da guerrigliero, costruisce un’odissea spaziale dove la clonazione non è progresso scientifico, ma una condanna a morte ripetuta all’infinito. Pattinson incarna Mickey, un operaio sacrificabile in una missione spaziale, costretto a morire e rinascere per il bene della colonia umana su un pianeta ostile. Un’agonia ciclica in cui ogni copia diventa meno umana e più carne da macello.

Robert Pattinson e le sue mille morti

Robert Pattinson non interpreta Mickey. Li interpreta tutti. Ogni clone porta con sé qualcosa di diverso: il primo ancora ottimista, l’ennesimo logoro, quello finale pericolosamente vicino alla rivolta. Il suo corpo si spezza, si rigenera, si spezza ancora.

In una scena brutale, Mickey viene convinto a togliersi il casco sulla superficie ghiacciata del nuovo pianeta. L’aria tossica lo brucia dall’interno, mentre il resto dell’equipaggio osserva senza emozioni.

Un’altra sequenza mostra Mickey chiuso in una stanza sterile, il corpo che si ribella all’ennesima resurrezione. Urla, si contorce, cerca di capire se è ancora lui o solo un’altra versione scartabile.

Pattinson gioca con la fisicità del suo personaggio, trasformando ogni ciclo di morte e rinascita in una lenta discesa nell’alienazione.

Bong Joon-ho: satira, potere e la schiavitù del corpo umano

Dopo Parasite e Snowpiercer, Bong Joon-ho torna con la sua firma indelebile: una distopia che sembra fin troppo reale. Mickey 17 non è solo fantascienza, è una riflessione sulla società del consumo portata al limite.

La nave spaziale è una piramide sociale perfetta: al vertice chi comanda, in fondo chi muore per mantenere il sistema in funzione.

Mark Ruffalo veste i panni di un leader cinico, convinto che la sofferenza di Mickey sia un effetto collaterale necessario.

L’estetica del film alterna biocontenitori asettici e camere di smaltimento dei cloni a spazi lussuosi, dove l’élite discute sul destino di chi viene continuamente rimpiazzato.

Momenti chiave che definiscono il film

La catena di montaggio dei cloni : una fabbrica del corpo umano, dove le copie di Mickey vengono prodotte e distrutte senza alcun rispetto per la loro coscienza.

: una fabbrica del corpo umano, dove le copie di Mickey vengono prodotte e distrutte senza alcun rispetto per la loro coscienza. L’isolamento post-morte : ogni Mickey svegliato per rimpiazzare il precedente inizia con uno sguardo smarrito, consapevole che la sua esistenza durerà solo fino al prossimo errore.

: ogni Mickey svegliato per rimpiazzare il precedente inizia con uno sguardo smarrito, consapevole che la sua esistenza durerà solo fino al prossimo errore. La ribellione: uno degli ultimi Mickey inizia a dubitare del sistema, cercando di sabotare il ciclo infinito. Quando affronta il personaggio di Ruffalo, la verità sull’intera missione si svela in tutta la sua crudezza.

Perché Mickey 17 non è solo un film di fantascienza

Bong Joon-ho ha trasformato un romanzo di Edward Ashton in un pugno nello stomaco. Mickey 17 è cinema politico mascherato da sci-fi, è un’analisi spietata del valore della vita umana in un sistema che la considera usa e getta. Robert Pattinson si spinge oltre i confini della performance, lasciando il pubblico con un’unica domanda: quanto di noi stessi perdiamo, ogni volta che accettiamo di essere sostituibili?