Cinema,Venezia partecipa al festival digitale di Tribeca Enterprises e YouTube

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica partecipa al festival digitale We Are One: A Global Film Festival con tre cortometraggi della 76. Mostra 2019, sei film VR e due lungometraggi di Biennale College

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia partecipa a We Are One: A Global Film Festival, il festival digitale prodotto e organizzato da Tribeca Enterprises e YouTube, a cui collaborano 21 festival cinematografici internazionali, il cui programma è stato annunciato oggi all’indirizzo web www.weareoneglobalfestival.com. We Are One: A Global Film Festival sarà online per 10 giorni dal 29 maggio al 7 giugno 2020 esclusivamente su YouTube.com/WeAreOne. "Siamo onorati e felici di partecipare a We Are One – ha dichiarato il Direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera – come segno di simpatia e solidarietà per i nostri amici del Tribeca, offrendo allo stesso tempo al pubblico mondiale un assaggio di ciò che facciamo a Venezia per sostenere concretamente i registi emergenti. Il nostro contributo al programma include tre cortometraggi (uno di un maestro, Guillermo Arriaga, due di giovani e talentuose registe, Kostantina Kotzamani e Clemence Poésy), nonché due lungometraggi realizzati nell’ambito del nostro programma speciale chiamato Biennale College – Cinema, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Completano il programma, sei film in Virtual Reality provenienti dalle selezioni del Concorso VR, l’innovativa sezione introdotta dalla Mostra di Venezia per la prima volta tre anni fa”. In particolare, la Mostra di Venezia contribuisce al programma online di We Are One: A Global Film Festival con i seguenti titoli:

Electric Swan di Kostantina Kotzamani (Grecia, 2019) – cortometraggio

No one left behind di Guillermo Arriaga (Messico, 2019) – cortometraggio

The Tears’ Thing di Clemence Posey (Francia, 2019) – cortometraggio

Passenger - Venice VR 2019

The Waiting Room - Venice VR 2019

Bloodless - Venice VR 2017, vincitore del Best VR Story

Isle of the Dead - Venice VR 2018, vincitore del Best VR Story

On Off - Venice VR 2017, Biennale College

Daughters of Chibok - Venice VR 2019, vincitore del Best VR Immersive Linear Story

Beautiful Things di Giorgio Ferrero (Italia, 2017) – lungometraggio Biennale College Cinema

Mary is Happy, Mary is Happy di Nawapol Thamrongrattanarit (Thailandia, 2013) – lungometraggio Biennale College Cinema

We Are One: A Global Film Festival, evento digitale di 10 giorni, presenta più di 100 film tra opere di finzione, documentari, talks, scelti per la prima volta da una collaborazione tra 21 importanti festival internazionali di 35 Paesi, il cui programma include inoltre discussioni, contenuti VR e performance musicali. Tra i titoli presentati sono incluse 13 prime mondiali, 21 prime online e otto prime online internazionali. Biennale College – Cinema, è un laboratorio di alta formazione che dal 2012 arricchisce la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Finora ha realizzato con il grant Biennale 26 lungometraggi a microbudget (per una cifra non superiore a 150mila euro ciascuno), compresi i quattro che saranno proiettati alla prossima 77. Mostra (2-12 settembre 2020), promuovendo nuovi talenti che si sono affermati in tutto il mondo. Beautiful Things (Italia), diretto da Giorgio Ferrero e prodotto da Federico Biasin, è stato realizzato in occasione della 5a edizione di Biennale College – Cinema (2016 – 2017). Dopo la prima mondiale alla Mostra di Venezia 2017, dove ha ottenuto il Premio Arca CinemaGiovani per il miglior film italiano, nel 2018 Beautiful Things ha vinto il primo premio nella sezione NEXT:WAVE dedicata ai registi emergenti al CPH:DOX di Copenhagen. Ha vinto inoltre il Best Sound Award al Moscow International Doc Film Festival, ed è stato presentato all’IFP e al FIT (Fashion Institute of Technology). Giorgio Ferrero ha tenuto sul film una masterclass a Yale. Mary is Happy, Mary is Happy (Thailandia, 2013) diretto da Nawapol Thamrongrattanarit e prodotto da Aditya Assarat, è stato realizzato in occasione della 1a edizione di Biennale College – Cinema (2012-2013). Dopo la prima mondiale alla Mostra di Venezia 2013, ha partecipato al Taipei Golden Horse Film Festival, vincendo il Netpac Competition per il miglior film asiatico; al Busan Film Festival, al Tokyo Film Festival, al Torino Film Festival, al Rotterdam Film Festival, al Pan-Asia Film Festival, al San Francisco Film Festival. Ha vinto quattro Thailand National Film Awards (su 10): attrice, attrice non protagonista, fotografia, montaggio. È uscito in sala in Thailandia nel novembre 2013 con grande successo.

Biennale College – Cinema, realizzato dalla Biennale di Venezia, ha il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema. Sponsor di Biennale College – Cinema è l’Università Telematica Pegaso. Biennale College – Cinema si avvale della collaborazione accademica di IFP New York e del TorinoFilmLab. Direttore è Alberto Barbera, Head of Programme Savina Neirotti. Biennale College – Cinema è sostenuto dal contributo di Eurimages, il fondo culturale del Consiglio Europeo che copre le spese di viaggio, ospitalità e formazione per una regista donna (Eurimages Residency Grant).