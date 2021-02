Claudio Bisio positivo al Covid: "Sto lottando"

“Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave – penso, spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa, ogni tanto, un po’ di voce abbassata come sentite, ma sto bene, sto lottando”. Così Claudio Bisio in un video postato come storia su Instagram

