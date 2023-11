"Com'è lavorare con Ivan Graziani?". Ma è morto. Gaffe di Michelin. VIDEO

Francesca Michielin e la gaffe su Ivan Graziani

Gaffe di Francesca Michielin durante l’ultima puntata di X Factor. Imbarazzo per gli ospiti Colapesce e Di Martino. "C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow come è andata? Come è stato lavorare con lui?" chiede Michielin. Peccato che Graziani sia morto nel 1997. L’imbarazzo di Colapesce è evidente: "Con lui… È stato bello, nel senso grazie al figlio, che ci ha portato questo inedito a cui abbiamo scritto un ritornello. Siamo entrati in punta di piedi, lui è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine il figlio ha ascoltato il nostro lavoro e anche la famiglia era molto felice di quello fatto, perciò abbiamo deciso di pubblicarlo".