Contatto: i Negramaro tornano con un nuovo disco

Contatto, l'ultimo album dei Negramaro in uscita questo venerdì, è un racconto in musica che parla di umanità ed empatia tra le persone. C'è anche una collaborazione con Madame

I Negramaro tornano in grande stile con Contatto, decimo album per la band pugliese guidata da Giuliano Sangiorgi. Il titolo di questo lavoro, che riprende il brano omonimo, si ispira al desiderio di tornare ad abbracciarci e di vicinanza tra tutti gli esseri umani, compresi quelli che abitano quella "terra di nessuno" che in una delle canzoni che compongono l'album è considerata dalla band un luogo per tutti e dove i migranti sono "persone che migrano" e non una minaccia. L'anno prossimoi Negramaro festeggeranno i 20 anni dalla loro formazione e le prime esperienze musicali e nel 2023 ci sarà il ventennale dal loro primo album.

Contatto: i Negramaro raccontano il grave momento che stiamo vivendo in 12 racconti in musica

Contatto è in uscita questo venerdì per Sugarmusic e si compone di 12 racconti in musica scritti da Giuliano Sangiorgi e prodotti da Andro in collaborazione con tutti i componenti dei Negramaro. Il singolo Contatto è rimasto per tre settimane al primo posto su AirPlay. Molte sono le fonti di ispirazione per questo lavoro, da Lucio Dalla ad Ennio Morricone. L'unica collaborazione all'interno dell'albim però è quella con Madame, che ha partecipato al brano "Non è vero niente".

"Oggi contatto è la parola più sognata da chiunque sul nostro pianeta - ha spiegato Sangiorgi all'Ansa - ma il titolo del brano c'era già prima che la pandemia cambiasse le nostre vite. Volevamo spingere già sulla necessità di tornare in contatto, rivalutare la fisicità. Oggi tutto ha un senso differente e ancora più significativo".