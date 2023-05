Corona Sunsets Festival World Tour: Francesca Michielin, Subsonica e.. Line up

Corona Sunsets Festival World Tour, la line up

É stata annunciata l’esplosiva line up della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour, uno degli eventi mondiali più iconici e travolgenti dell’estate, che farà tappa nel nostro Paese il 22 luglio al Teatro del Silenzio (Lajatico, PI). Sul palco si avvicenderanno artisti di caratura nazionale e internazionale, che animeranno la giornata con oltre dieci ore di musica.

Corona Sunsets Festival World Tour, artisti di caratura nazionale e internazionale

Headliner della serata, proprio nel momento in cui il cielo assume tinte dorate, saranno i Subsonica, che si esibiranno in quella che è la loro unica data italiana annunciata del 2023. Oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set) - attesissimo ospite internazionale, Francesca Michielin - cantautrice e polistrumentista, Venerus – talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, Cosmo (DJ set) - cantautore e produttore, The Zen Circus - con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco - arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli - appassionato cantautore livornese.

Corona Sunsets Festival World Tour, le tappe e i biglietti

Ogni tappa di Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il 1 aprile a Cape Town (e che approderà anche in Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana e India) proporrà non solo musica, ma anche tante attività da scoprire: installazioni realizzate da artisti locali, cibo, experience creative. Corona collaborerà con realtà e artisti locali per garantire il rispetto della bellezza e della conservazione dell'ambiente.

Corona sta infatti collaborando con il partner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli NGO awards. Come primo marchio globale di beverage ad avere una net zero plastic footprint, Corona Sunsets Festival World Tour dimostra ancora una volta come Corona avvicini i consumatori alla natura. Dopo il lancio di Corona Island nel 2022, il World Tour prosegue l’ambizione di celebrare la bellezza della natura preservando l'ambiente.

I biglietti della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour sono disponibili su Ticketone, Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Per aggiudicarsi l’experience (comprensiva di viaggio e soggiorno per due persone), è inoltre possibile partecipare a un concorso instant win aperto fino al 30 giugno. Tutti i dettagli ed il regolamento sono disponibili su: sunset.corona-extra.it. Con Eventi in Bus sarà invece possibile raggiungere il luogo dell’evento in bus, senza preoccuparsi di guidare o del parcheggio. Ulteriori informazioni su: eventinbus.com/

Ad anticipare la data del 22 luglio, Milano sarà la città protagonista di Corona Sunsets Session, uno speciale e attesissimo appuntamento (già sold out!), di scena il 27 maggio a CityLife, per vivere il perfetto aperitivo al tramonto con Corona e assaporare in anteprima in città il mood di Corona Sunsets Festival World Tour. Gli ospiti speciali saranno Samuel in djset, from subsonica - gli headliner di Corona Sunsets Festival World Tour - e il cantautore Jack Jaselli, che proporrà la sua accogliente performance live insieme a un trio di musicisti e Simona Severini. Inoltre, food corner e svariate attività di intrattenimento. Sul palco ci sarà anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.