Coronavirus, 25mila euro raccolti con concerti live-streaming

L'iniziativa #iosuonodacasa ha reso possibile la raccolta di 25.000 euro di donazioni con i suoi oltre 200 concerti live in streaming. Lo scopo è quello di promuovere l'accumulo di fondi destinati all'ospedale milanese Niguarda, per l'aumento delle unità posti letto del reparto di terapia intensiva.

I partecipanti contribuiscono al progetto direttamente dalle proprie abitazioni, mediante l'utilizzo di live streaming delle proprie piattaforme social. Gli artisti si impegnano anche, per quanto possibile, a rimpiazzare il vuoto lasciato da tutti gli appuntamenti musicali sospesi per via dell'emergenza coronavirus.

Tra i tanti ad essersi esibiti: Paolo Vallesi, Gisella Cozzo, Domenico Guzzardo, Paola Turci, Camille Cabaltera, Domenico Guzzardo, Modà. Ad avere dato conferma per i prossimi giorni anche Zucchero e Francesco Renga. L’iniziativa congiunta avviata da otto siti di informazione musicale: Allmusicitalia, Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine, Rockol, si pone l’obiettivo di sollecitare donazioni da parte degli spettatori dei concerti e di garantire l'intrattenimento musicale a chi sta a casa.