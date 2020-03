Coronavirus tira giù il box office, Rutelli: "Incassi giù del 75%, ma..."

Coronavirus tira giù il box office, Rutelli: "Incassi giù del 75%"

“Il 2020 era iniziato in modo molto positivo, con dei dati in ulteriore crescita per il cinema italiano. L’arrivo del Coronavirus ha determinato un crollo nel settore: in questo weekend sono andate al cinema solo 324.000 persone, mentre l’anno scorso erano più di un milione. Gli incassi sono caduti del 75%". Lo spiega il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli ad Agorà. "Siamo passati da un momento positivo ad uno estremamente critico.

Rutelli: "Dobbiamo dare un messaggio di speranza, mercoledì uscirà il film di Elio Germano"

Rutelli però sottolinea: "Dobbiamo però dare un messaggio di speranza, dopo le vittorie di due Orsi d’Argento al Festival di Berlino, fatto che dimostra la forza creativa dell’industria italiana: mercoledì uscirà, dovunque saranno aperti i cinema, il film “Volevo nascondermi ”per reagire a questa spirale negativa. Un film importante, il cui interprete Elio Germano, ha vinto a Berlino, che racconta la storia magnifica dell’artista Ligabue, pittore unico ed anomalo nel panorama internazionale . Cerchiamo di dare un messaggio di cautela, sobrietà, ma anche di speranza positiva. E’ possibile uscire di casa: la cultura fa comunità, socialità, ed apre la mente”.