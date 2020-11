Covid, Piovani: "Io 5 settimane in ospedale. Disprezzo per i negazionisti"

Nicola Piovani è finalmente tornato a casa dopo la battaglia contro il Covid-19, grazie all'ultimo esito 'negativo' del test molecolare. Piovani era stato ricoverato a metà ottobre "con sintomi evidenti e preoccupanti". Dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, adesso è tornato guarito e in buona forma. "Ho visto quanto lavorano - ringrazia così il personale medico del Policlinico di Tor Vergata che lo ha avuto in cura - in quali difficoltà sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira... e questo ha aumentato il mio disprezzo verso i negazionisti".