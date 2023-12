Crepet come non l'avete mai sentito: "Una notte scappai da un'orgia"

Paolo Crepet e le donne: "Da giovane mi sentivo figo, non lo ero"

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista si è lasciato andare in un'intervista del Corriere della Sera a dichiarazioni che soprendono. Viene fuori qualche storiella divertente che non t'aspetti dal Crepet tutto d'un pezzo che si è sempre mostrato in pubblico. Lo psichiatra ha parlato di svariati argomenti, toccando soprattutto la tematica delle donne e degli amori della sua vita.

Partendo dalla moglie Cristiana Melis, lo psicologo dice: "Ho 72 anni e sono seramente sposato, Cristiana è così e io la amo anche per questo. Mi ha sempre attratto l'originalità, chi non si omologa." Si apre su temi più intimi, che toccano la sfera privata, e aprono spunti riflessivi, come Crepet è solito fare. Parla del rapporto con i genitori: "Nulla era scontato, in casa, nulla era facile." Fino ad arrivare all'insolito legame con la madre: "Con lei c’era un patto: non si intrometteva nelle mie scelte e io mi tenevo alla larga dalle sue". Mentre oggi "i genitori si mettono in ginocchio davanti ai figli".

Continua ricordando i suoi amori, ripercorrendo l'adolescenza, ricca di esperienze e di viaggi. Racconta di quando si è messo a ridere davanti a una situazione erotica: "Si stava formando un’orgia a New York. Sono scappato perché mi veniva da ridere". Poi racconta di un flirt risalente al 1976 con un’infermiera che conobbe in un’isola greca: "Era l’isola di Ios, splendido posto delle Cicladi, dove c’è un bellissimo cimitero. Ci scambiammo lì il primo bacio". Da ragazzo, dice, "mi credevo figo. Molto più di quello che ero".

È un Crepet a tutto tondo quello che risponde alle domande del Corriere, che dice senza giri di parole: "Mi eccita di più una donna vestita che una nuda", e non ricorda nemmeno la sua prima volta: "non ricordo con chi." Paolo Crepet si mette a nudo come non aveva mai fatto prima, e ammette di non essere una persona gelosa: "Come purtroppo la cronaca ci riporta praticamente ogni giorno, la gelosia e il possesso possono essere all’origine di cose tremende. Per me la gelosia è un sentimento medioevale". Quando è diventato padre ha provato "un forte senso di incredulità, oltre che, naturalmente, una grande gioia."