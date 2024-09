Maneskin, Damiano annuncia la carriera da solista: addio al gruppo rock messo nero su bianco

Damiano David annuncia l'uscita del suo primo singolo il 27 settembre e toglie ogni riferimento ai Maneskin nella sua bio di Instagram

Da tempo si parla di un possibile scioglimento dei Maneshkin con i suoi volti più rappresentativi, Victoria De Angelis e Damiano David, pronti a una carriera da solista. Il frontaman sembra ormai pronto al grande passo e sostanzialmente lo ha annunciato con un video condiviso su Instagram che ha fatto preoccupare i fan.

Il 27 settembre uscirà il suo primo singolo, il cui titolo dovrebbe essere "Everywhere". Di per sé questo non significa la fine dei Maneskin ma non è sfuggito al fatto che Damiano David ha eliminato il riferimento alla band nella sua bio. Sono sempre più confusa e disperata", commenta un'utente. "Ma che sta succedendo?", si chiede un'altra.

Damiano David lo scorso dicembre commentando il possibile scioglimento dei Maneskin al The Allison Hagendorf Show aveva così dichiarato: "Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho".