Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: "Io so chi è il suo vero fidanzato"

Paola Ferrari contro Diletta Leotta: "Non è mai stata davvero con Can Yaman. Ha altri amori che non dice nello sport"

Paola Ferrari non ha proprio grande affetto per Diletta Leotta. Non sono mai mancate le frecciatine della giornalista nei confronti della presentatrice di DAZN. Solitamente il volto di Rai Sport, che lascerà definitivamente dopo i Mondiali 2022 in Qatar, si limita ad attaccare la Leotta sul piano professionale ma questa volta è andata a colpire su quello dei sentimenti.

Paola Ferrari-Diletta Leotta: "Mai stata con Can Yaman. Il suo vero amore è nello sport"

Paola Ferrari nel suo intervento a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 ha prima criticato l'outfit indossato da Diletta Leotta durante il derby Milan-Inter di domenica scorsa e poi ha lanciato una vera e propria bomba. Nel mirino è finita la relazione della presentatrice con Can Yaman. "Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più", ha detto Paola Ferrari.

Che dire allora dell'attuale compagno di Diletta Leotta, il modello Giacomo Cavalli? "Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport", afferma la giornalista Rai senza scendere nei dettagli. D'altronde in passato ha già avvuto una relazione con il pugile Daniele Scardina. Per ora nessuna commento da parte della Leotta.