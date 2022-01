Disabilità e potere, O anche no - La carrozzina e il presidente: speciale Rai2

Speciale di 80 minuti su disabilità e potere in onda su Rai 2 venerdì 21 gennaio in seconda serata, realizzato all'interno del Centro Studi Americani di Roma

Un nuovo speciale di “O anche no”, il programma condotto da Paola Severini Melograni, dal tema “Disabilità e potere” andrà in onda su Rai2 venerdì 21 gennaio in seconda serata.

Dopo le due puntate speciali "O anche no - Nessuno escluso", dedicate ai palazzi del potere (Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio) e dopo la puntata dedicata alla sesta Conferenza Nazionale sulla Disabilità (Palazzo Chigi, 13 dicembre 2021), il titolo di questo nuovo appuntamento è preso in prestito dal saggio “La carrozzina e il Presidente” di Franco Piro, deputato tra il 1983 e il 1994, che ebbe un ruolo fondamentale nell’approvazione della Legge Quadro 104/92 sulla disabilità, considerata la sua stessa condizione, e molto impegnato nella lotta per i diritti delle persone disabili.

Realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, il programma andrà in onda pochi giorni prima del 140° anniversario della nascita di Franklin Delano Roosevelt: partendo dalla sua straordinaria esperienza, da persona affetta da una seria disabilità riuscì a essere eletto presidente degli Stati Uniti, il programma analizzerà il rapporto tra la fisicità (il corpo del capo) e il Potere, come un uomo con disabilità fisica diventi non solo presidente, ma un grande presidente eletto per ben quattro mandati.

Interverranno la nipote Manuela Roosevelt, Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli USA e Federico Moro, segretario del Robert F. Kennedy Human Rights. A seguire, verrà affrontato il tema delle riforme attuate dagli Stati Uniti su disabilità, inclusione ed accessibilità. Si proseguirà con la situazione di un paese all'avanguardia come Israele, del body shaming indipendemente dal genere o dalla disabilità, del ruolo della satira, del cinema all'epoca di Roosevelt e di tanto altro.

Interverranno, in studio o in collegamento, anche Giusy Versace, Steve Della Casa, lo storico del cinema Claudio Siniscalchi, Stefano Disegni, l’ambasciatore d'Israele in Italia Dror Eydar, il direttore Io Donna Danda Santini, la giornalista Valeria Palermi, la scrittrice Paola Tricomi.

Non mancheranno i momenti musicali: i Ladri di Carrozzelle, da sempre “house band” di “O anche no”. "O anche no - La carrozzina e il presidente" è un programma scritto da Paola Severini, Maurizio Gianotti e Giovanna Scatena. La regia è di Danio Spaccapeli.