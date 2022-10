Dragon Ball Super - Super Hero sbanca il box office: staccati Virzì-Avatar

Dragon Ball Super: Super Hero stravince al box office del cinema italiano

Dragon Ball Super: Super Hero vince la sfida del box office al cinema. Il film anime diretto da Tetsuro Kodama basato sul cartone tv e manga che racconta le gesta di Goku, Vegeta, Gohan e i Sayan è il più visto al cinema nell'ultimo weekend con con 857 mila euro, portando al cinema 120 mila spettatori.

Dragon Ball Super: Super Hero, trailer del film



Siccità di Paolo Virzì e Avatar sul podio del box office dietro a Dragon Ball Super

Il podio? Staccati dall'opera creata da Akira Toriyama ci sono al secondo posto Siccità di Paolo Virzì, metafora dell'Italia post-pandemia con 555mila euro (sommati all'anteprima dei giorni scorsi si sale a 636mila euro). La riedizione in 4K del primo Avatar di James Cameron (in vista del sequel) perde due posizioni, scende al terzo posto con 542mila euro per un totale in due settimane di 2.580.000.

Siccità di Paolo Virzì, trailer del film. Video



Pupi Avati (Dante) davanti a Harry Styles. Minions in top-10 del box office al cinema

Pupi Avati e il suo Dante, con Sergio Castellitto (nel ruolo di Boccaccio) prende la 'medaglia di legno' e incassa 395mila euro. Il thriller psicologico Don't Worry Darling, con l'ex One Direction Harry Styles resta in top-5 con 372mila euro (per un totale di 1,5 milioni in due settimane) ma scende dal secondo al quinto posto. In sesta posizione c'è l'horror Smile (352mila euro) e al settimo con Omicidio nel West End tra giallo e commedia (243mila euro). Minions, che ha dominato il botteghino in queste settimane, si guadagna l'ottava posizione con 180mila euro (14 milioni di incassi totali). Chiudono la top-10 Tutti a bordo, remake italiano della commedia "Attention au de'part", con 145mila euro e Dc League of Super-Pets con 97mila euro (2,1 milioni in cinque settimane).