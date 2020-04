Dua Lipa, artista più ascoltata al mondo su Spotify: è boom per il nuovo album

Dua Lipa, è l'artista più ascoltata al mondo su Spotify. Lancia l'album 'Future Nostalgia'

Future Nostalgia, il nuovo album di Dua Lipa, la consacra superstar mondiale! Dua è l’artista femminile più ascoltata al mondo ( la terza artista in assoluto) e, con 150 milioni di streaming globali, Future Nostalgia è l’album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto.

L’album è ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk in Italia, e in molti altri Paesi tra cui l’America dove il suo singolo “Don’t start now” è al n.1 dell’airplay radiofonico da 6 settimane.

In Inghilterra è la prima artista femminile, dopo Ariana Grande, ad avere 3 singoli nella top10 della chart di vendita .

Spotify ha creato The Future Nostalgia Experience: una playlist molto speciale che include le tracce di Future Nostalgia alternate a contenuti audio e video esclusivi in cui la stessa Dua racconta i testi del suo album, le fonti da cui ha preso ispirazione e i dietro le quinte.

Future Nostalgia, dall’impronta decisamente dance, cerca di dare evasione da tutti gli aspetti più seriosi della vita. Dua, quando ha scritto questo album , non poteva sapere in che terribile periodo storico sarebbe uscito, ma tutto questo rende ancora più importate il suo obbiettivo: Future Nostalgia è un brillante e insieme audace mix di perfette canzoni pop senza tempo che cercano di spazzare via le ansie.





“Volevo fare muisca che ti distogliesse dai pensieri” – Ha dichiarato da poco in un’intervista– “ Volevo solo rendere un po’ più facile alzarsi al mattino e non pensare alle cose negative che accadono al mondo”.

Perfettamente in linea con il titolo dell’album, Dua riesce a prendere in prestito dalle sonorità del passato, spaziando dalla discoteca anni 70 alla dance pop degli anni 90, per creare canzoni “familiari” ma fresche e nuove. (Levitating, Love Again, Break My Heart o Physical)

Dua Lipa è anche sempre stata un’artista capace di riportare nelle sue canzoni le cose in cui crede in maniera sincera, non mancano, infatti, riferimenti ai diritti delle donne. L’esperienza femminile è espressa sia attraverso un senso di empowerment (“Future nostalgia”) sia con osservazioni sulla disuguaglianza che le donne si trovano ad affrontare e sulle molestie sessuali ("Boys Will Be Boys") “Don’t Start Now” , la hit in cima a tutte le classifiche (certificata Platino in Italia) sembra essere la controparte del singolo del precedente album “ New Rules”, in cui mostra le sue istruzioni per allontanare un ex.

La fine del 2019 ha visto Dua esibirsi sulle note di “Don’t Start Now” agli MTV EMA, ARIAs, AMA’s e all'ultimo Festival di Sanremo.

Dua Lipa ha venduto 4 milioni di copie con il suo album di debutto nel 2015 e oltre 60 milioni di dischi con i suoi singoli (inclusi i 500 milioni di stream di “Don’t Start Now”). Il suo album di debutto è stato l’album più ascoltato su Spotify per un’artista femminile solista. Dua è stata inoltre l’artista femminile solista più giovane ad accumulare oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Il suo tour mondiale è stato posticipato, il concerto italiano del 30 aprile 2020 è ora riprogrammato il 10 febbraio 2021 al Mediolanum Forum di Milano.