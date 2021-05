Duran Duran: il nuovo video realizzato da un'intelligenza artificiale

“Future Past”, annunciato per il prossimo 22 ottobre, è un titolo decisamente eloquente. Il nuovo album dei Duran Duran, quindicesimo della loro carriera, coincide con i 40 anni dall’uscita del primo: l’eponimo “Duran Duran”, che conteneva singoli di enorme successo come “Planet Earth” e “Girls on Film”. Il nuovo singolo di Simon Le Bon e compagni si chiama invece “Invisible” e il suo video è stato realizzato da una intelligenza artificiale chiamata “Huxley”, in una collaborazione davvero inedita nel mondo della musica.

In quanto a collaborazioni più tradizionali, su “Future Past” ci saranno diversi ospiti: tra quelli già annunciati figurano i produttori Giorgio Moroder, Erol Alkan e Mark Roson, più il chitarrista del Blur, Graham Coxon, l’ex pianista di David Bowie, Mike Garson, e Lykke Li.