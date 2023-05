È morto il regista Alessandro D'Alatri, aveva 68 anni

Morto nella notte il regista Alessandro D'Alatri, il cordoglio del mondo del cinema

Morto nella notte il regista romano Alessandro D'Alatri all'età di soli 68 anni. Lo riporta sui social il giornalista specializzato Sergio Fabi. "Venuto a mancare un grande professionista Alessandro D'Alatri", scrive il cronista. Le cause della morte del regista e sceneggiatore romano, che ha diretto tra gli altri "Il commissario Ricciardi" e "Un professore'" non sono ancora note. Tra i primi commenti quello dell'attore Paolo Ruffini: "Una persona stupenda", ricorda. Molti i volti noti dello spettacolo che si accodano al ricordo del regista romano. "Non ci posso credere", scrive Paola Minaccioni.