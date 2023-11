Morto Tyler Christopher, addio alla star della soap “General Hospital”

Tyler Christopher, ex marito di Eva Longoria e star di celebri soap tv americane, è morto per arresto cardiaco

Tyler Christopher, ex marito di Eva Longoria e star di celebri soap tv americane, è morto per arresto cardiaco. Aveva 50 anni. Christopher era diventato famoso come protagonista delle serie General Hospital e “Days of Our Lives". "Questa notizia è stata incredibilmente scioccante e sono devastato dalla sua perdita. Era un attore molto dotato e, soprattutto, un amico straordinario. Il mio cuore va ai suoi amici e alla sua famiglia che lo amavano così tanto", ha commentato alla Cnn l'attore e produttore Chi Muoi Lo.

Anche Maurice Bernard, co-star di Christopher in "General Hospital", ha condiviso un tributo all'attore, scrivendo: "Tyler era un individuo di vero talento che illuminava lo schermo in ogni scena che interpretava e che amava portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione". Nel 2008 Christopher ha sposato la giornalista di ESPN Brienne Pedigo, con la quale ha avuto due figli. Secondo People, la coppia ha posto fine al loro matrimonio nel 2021. Il matrimonio con l'attrice Eva Longoria è durato dal 2002 al 2004.