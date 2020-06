Elisa Isoardi pronta a 'Ballando con le Stelle che ripartirà a settembre'

Nuova avventura per Elisa Isoardi che si prepara a ballare "con le Stelle". La conduttrice torinese è ultimamente al centro del gossip per il suo possibile addio a La Prova del Cuoco, programma di cui è al timone dal 2008. Si vocifera che a causa di ascolti troppo bassi la trasmissione culinaria potrebbe chiudere. Secondo diverse indiscrezioni, in quella fascia oraria Antonella Clerici con un nuovo format.

La Isoardi non ha mai confermato i rumors, ma di recente non ha smentito la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, che è data quasi per certa. ''Ma sì dai, contiamoci!'' aveva esclamato in un’intervista poco tempo fa. Il programma condotto da Milly Carlucci è stato sospeso a causa dell'emergenza coronavirus e potrebbe ripartire a metà settembre, tenendo impegnata la bella Isoardi almeno fino a metà novembre.

La Prova del Cuoco ‘chiude’, Elisa Isoardi via. Torna Antonella Clerici

Si rincorrono da mesi le voci sulla possibile addio di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco a causa degli scarsi ascolti registrati. La diretta interessata non aveva mai confermato i rumors circa il flop in Rai, ma di recente Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba. Secondo D’Agostino il programma starebbe per chiudere definitivamente. I vertici Rai avrebbero preso questa decisione basandosi sul presunto scarso feeling della conduttrice torinese col pubblico e con i conseguenti ascolti bassi.

Elisa Isoardi ha replicato a quanto scritto dal sito di Roberto Dagostino in un’intervista su “Tiscali”. “In questo momento si legge di tutto. Mi riferisco a Dagospia – ha precisato la conduttrice - ma, con tutto il rispetto per Roberto, il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai. Conosco e stimo D’Agostino però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a “La Prova del cuoco”. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog”.

Antonella Clerici torna: via la Isoardi

Il volto storico de La prova del Cuoco è quello di Antonella Clerici che è stata al timone del programma dal 2000 al 2008. Si è poi assentata per la maternità e in sua sostituzione è subentrata Elisa Isoardi. Quest’ultima però sembra non essere mai riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, troppo affezionati alla spontanea e solare Clerici. Gli ascolti sarebbero calati sempre di più fino al flop definitivo durante il lockdown.

Antonella Clerici sarebbe ora pronta a tornare su Rai Uno, ma non con La prova del Cuoco che potrebbe essere eliminato definitivamente dal palinsesto della rete. La conduttrice potrebbe tornare in un programma di cucina diverso, sempre nella stessa fascia oraria.