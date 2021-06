Elisabetta Gregoraci: "Ci siamo spaventati tutti, ma mio figlio è un eroe"

Elisabetta Gregoraci ha raccontato su Instagram di aver trovato un ladro in casa. La showgirl ha inseguito l'uomo mentre il figlio Nathan Falco chiamava la polizia

Elisabetta Gregoraci ha vissuto ieri una delle serate peggiori della sua vita. E' stata lei stessa, con la voce ancora rotta dell'emozione e dal tremendo spavento, a raccontare l'increscioso episodio che l'ha vista affrontare un ladro penetrato nella sua abitazione. La showgirl è rientrata a casa dopo essere andata a prendere il figlio Nathan Falco avuto con Flavio Briatore e si è trovata davanti il malvivente. "Purtroppo il primo incontro con questo ladro maledetto lo ha fatto la mia tata. Lui l'ha aggredita con dei calci, ma fortunatamente sta bene. Però ci siamo spaventati molto", ha raccontato Elisabetta Gregoraci su Instagram.

Elisabetta Gregoraci e l'incontro con il ladro: "Ci siamo spaventati tutti"

La soubrette, che potrebbe prendersi i vuoti di palinsesto lasciati da Barbara D'Urso su Canale 5, è corsa dietro al ladro con il cellulare in mano per aiutare la sua identificazione: "Io ho inseguito il ladro urlando e mettendolo all'angolo e la polizia è riuscita a catturarlo. Ora è in prigione dove è giusto che sia". Il vero eroe però, ha ammesso Elisabetta Gregoraci, è stato il figlio: "Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia".

L'episodio ha decisamente scosso la prossima conduttrice di Battiti Live, tanto che ha così concluso il suo post su Instagram: "Delle cose belle vi racconterà un'altra volta, oggi è stata una giornata abbastanza movimentata e difficile". Successivamente ha voluto celebrare il coraggio del figlio Nathan Falco pubblicando una foto assieme accompagnata dalla didascalia: "Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti".