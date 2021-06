Barbara D'Urso, il declino del volto di Canale 5: ecco chi la sostituirà

Barbara D'Urso: secondo i rumors di Diva e Donna la presentatrice avrà meno spazio l'anno prossimo. Al suo posto è già stata individuata la sostituta

Mediaset ha in programma una importante rivoluzione per la prossima stagione televisiva che debutterà ufficialmente alla fine dell'estate. La rete ha intenzione di ridimensionare la visibilità di uno dei suoi volti più noti degli ultimi anni, Barbara D'Urso. La showgirl è receduce da diversi mesi di ascolti bassi e Mediaset avrebbe quindi deciso di ridurle lo spazio sullo schermo al solo Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì, e di un programma misterioso che verrà trasmesso in prima serata.

Barbara D'Urso, chi la sostituità? L'ultimo nome è Elisabetta Gregoraci

Chi prenderà il posto di Barbara D'Urso nei pomeriggi di domenica su Canale 5? I nomi che si ricorrono sono tanti. Si è parlato, ad esempio, di Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini. Tra le papabili eredi della D'Urso oggi si sarebbe aggiunta alla lista anche Elisabetta Gregoraci. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Diva e Donna. La soubrette conduce da diversi anni Battiti Live e Made In Sud ed è reduce da una eccellente esperienza al Grande Fratello Vip come concorrente.

Al momento non ci sono conferme che effettivamente la Gregoraci sostituirà la D'Urso ma sappiamo con certezza che quest'ultima ha trovato l'amore con il broker assicurativo Francesco Zangrillo, di 15 anni più giovane di lei. L'uomo è divorziato e ha tre figli. Il primo ha 20 anni e sarebbe già stato informato della relazione tra il padre e Barbara D'Urso.