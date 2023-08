Elodie e Iannone, effusioni bollenti: lui sbanda ancora per le curve di lei

Elodie in bikini, effusioni in Sardegna con Iannone: dopo un anno di amore sono sempre più vicini. Le foto

Estate particolarmente "bollente" per Elodie e Andrea Iannone. La love story tra la cantante romana - rivelata da "Amici di Maria De Filippi" - e l'ex pilota della MotoGp - già famoso per la sua liaison con Belen Rodriguez - sembra andare a gonfie vele. Lo testimoniano non solo le foto che i due pubblicano quotidianamente sui loro social, ma anche le immagini del settimanale Chi, il quale li ha sorpresi in vacanza a Porto Cervo affiatati e complici.

Elodie con Andrea Iannone. Foto: settimanale Chi



Dopo aver dato spettacolo al Red Valley Festival di Olbia, Elodie si gode un po' di relax in Gallura. Così, spiaggiati nel paradiso terrestre della Costa Smeralda, lontano da tutto e da tutti, i due piccioncini si concedono coccole ed effusioni in costume da bagno. La storia tra i due iniziava un anno fa e in pochi allora avrebbero scommesso sulla sua durata, convinti che lei sarebbe tornata con il rapper Marracash. Invece non solo sono ancora insieme, ma sono ogni giorno più innamorati. Ma come si sono conosciuti?

Elodie e Iannone si sono incontrati grazie a degli amici in comune e ora vivono insieme a Lugano. Quella che iniziò come una storia riservata ha assunto progressivamente un ruolo centrale nella loro vita, tanto che alcune voci suggeriscono che potrebbero addirittura decidere di sposarsi a breve.