Elodie racconta tutte le sue devianze. Mentre la cantante debutta come attrice

Elodie, al suo esordio da attrice a Venezia 79, torna a parlare di politica

L'esordio cinematografico di Elodie è stato niente meno che in occasione del Festival del cinema di Venezia. La cantante in occasione della presentazione della sua prima fatica davanti a una camera da ripresa, ha rilascito una lunga intervista al settimanale Vanity Fair, cui è anche la cover girl.

"Una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti", dichiara Elodie. Soprattutto l'artista in occasione del Festival del Cinema di Venezia, torna a parlare di diritti e del linguaggio di Giorgia Meloni. "Come si fa a usare una parola come 'devianze', così becera per parlare di problematiche giovanili? L'avrei accettato se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei. A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c'è una problematica significa che c'è una ferita, e come tale va curata", afferma la cantante.

E aggiunge: "Nella vita abbiamo complicanze, non devianze. E il linguaggio di Meloni è violento. Avevo detto che mi faccio scivolare tutto addosso? Ecco, questo no". A Vanity Fair Elodie racconta molto di sé. Il suo debutto come attrice in "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, presentato nella sezione Orizzonti e nelle sale il 22 settembre, e il 'pancione' con cui ha recitato nel film come 'esperienza terapeutica'.

Ma anche l’animale domestico che ha sempre voluto adottare e che è la foto profilo del suo Whatsapp, il passato da trattenere solo 'se serve a imparare', la sessualizzazione del suo corpo nei videoclip delle sue canzoni, il padre di cui rincorre da sempre l’approvazione, il bacio paparazzato con una ragazza questa estate, la scuola da finire e il nuovo amore Andrea Iannone.