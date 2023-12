Elodie, sotto il vestito niente. La nuova foto "scandalo" della cantante

Elodie, sotto il vestito niente. La cantante ha indossato a Firenze una creazione esclusiva dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio

"L’ho vista la prima volta in televisione ad Amici, aveva i capelli rosa ed era nella squadra della mia amica Emma: ho subito capito che sarebbe diventata una star assoluta. Anzi, ho avuto voglia di vestirla, di creare qualcosa di unico per lei". Il couturier partenopeo Francesco Scognamiglio - si legge su napoli.corriere.it - è fra le stelle di prima grandezza del mondo della moda che la cantante Elodie ha scelto di omaggiare nel corso del suo tour: ogni sera uno stilista italiano diverso, che lei ha "interpretato" con una fisicità assoluta, senza lasciare troppo spazio all’immaginazione. Suscitando approvazioni, un pizzico di scandalo e invariabilmente ammirazione. Di Francesco Scognamiglio è il vestito che lei ha indossato a Firenze, al Mandela Forum. Serata — sold out come tutte quelle del suo tour — con sorpresa: un duetto con Renato Zero sulle note di Nei giardini che nessuno sa.







Elodie. Profio Instagram Elodie

