Eminem, al Super Bowl in ginocchio come Kaepernick

Super Bowl 2022, il ritorno di Eminem per supportare Kaepernick

Eminem torna al Super Bowl con la carica eversiva tipica del rap, ed è subito polemica. Durante lo show, che ha visto esibirsi i grandi del panorama dell’hip hop, la performance di Dr. Dre e Eminem ha conquistato l’attenzione del pubblico con il singolo Lose Yourself.

In particolare, Eminem si è inginocchiato, portando la mano destra sul volto, per rendere omaggio al famoso gesto fatto nel 2016 dall’ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quando si inchinò durante l’esecuzione dell’inno americano per protestare contro le violenze razziste perpetrate dalla polizia. La National Football League (NFL), accusata di aver rinnegato all’artista il permesso di inginocchiarsi, smentisce.

Tuttavia, il gesto di Eminem ha simboleggiato una grande solidarietà nei confronti dello stesso Kaepernick, che dal 2016 non ha più trovato spazio nella NFL. Lo sportivo ha fatto causa alla National Football League, con cui nel 2019 ha raggiunto un accordo economico. La controversia e le accuse di razzismo contro la NFL sono state accolte da numerosi cantanti afroamericani, tra cui Rihanna, che nel 2019, ha declinato l’invito ad esbirsi all’halftime show.

LEGGI ANCHE

Super Bowl 2022: l'evento sportivo più ricco del mondo, dove vederlo in tv

Lega Calcio: dalla battaglia per lo Scudetto a quella sui diritti televisivi

Il trailer de "Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere"