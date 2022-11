"Non siamo libere di gestire il nostro corpo, questa è violenza"

In Italia "noi donne non siamo libere di gestire il nostro corpo. Questa è una violenza". Queste sono le parole di Emma Marrone che si racconta a Vanity Fair, in una intervista esclusiva in occasione dell'uscita del docu film Sbagliata Ascendente Leone, in un dialogo con Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana e scrittrice, in un numero speciale dedicato alla condizione femminile in Italia e all’indipendenza economica delle donne nel nostro Paese.

"Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero, perché la fecondazione assistita non è prevista" - racconta Emma - "Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto".

"Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene. Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio Paese? Io ho conservato il tessuto ovarico. Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole".

"Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo? In Italia, poi, un uomo studia e può raggiungere una posizione di potere, una donna fatica il doppio e viene messa in dubbio alla prima maternità. Questa, ripeto, è violenza".

Chi è Emma Marrone

Emma nasce a Firenze il 25 maggio del 1984 sotto il segno dei Gemelli e trascorre la sua infanzia a Sesto Fiorentino. Presto si trasferisce con la famiglia a Aradeo, un paese in provincia di Lecce, luogo di origine dei suoi genitori.

Alta 1 metro e 66, la sua carriera comincia presto, quando il padre le trasmette la passione per la musica, portandola a suonare con la sua band. Anche durante il liceo Emma continua a concentrarsi sulla sua passione, e lo si capisce dalla sua tesina di maturità, il cui tema è proprio la musica.

Dopo aver militato in diversi gruppi e aver vinto il talent Supestar Tour nel 2003, finalmente arriva la svolta con la vittoria ad Amici, nel 2009. Nel 2012 trionfa a Sanremo con Non è l’inferno. Dopo essersi reinventata attrice, nel 2022 è tornata nel cast del Festival, a dieci anni dalla sua vittoria.

La prima relazione importante di Emma Marrone è con Stefano de Martino, conosciuto ad Amici durante l’edizione 2009, che durerà fino a quando Stefano non la lascia per Belen Rodriguez, che ha sposato nel 2013.

Anche la relazione con Marco Bocci teminerà con il matrimonio di lui con Laura Chiatti. Dopo di lui, arriva la storia con Fabio Borriello, fratello del famoso calciatore italiano, ma anche questa storia si interromperà nel 2015.

Insomma, una vita amorosa travagliata, e sempre al centro di gossip e pettegolezzi. A tal punto che fra le tante voci si erano diffuse anche quelle sul fatto che fosse lesbica, arrivando addirittura a supporre una relazione con Maria De Filippi. La cantante ha smentito subito.