Enzo Salvi, er Cipolla all'attacco: "Che pena chi attacca i cinepanettoni"

Cinepanettoni, Enzo Salvi va all'attacco di chi critica i Cinepanettoni: "In molti hanno la puzza sotto al naso ma quel tipo di film ha fatto la storia del cinema italiano"

Enzo Salvi, er Cipolla va all'attacco di chi critica i Cinepanettoni. E lo fa con uno sfogo sincero e genuino come è lui come persona e come attore. "Scorrendo su Internet spesso e volentieri leggo infamie di ogni tipo sotto i post dedicati ai Film Di Natale, che, volenti o nolenti, hanno fatto la storia del cinema Italiano…"

E ancora: "Leggo commenti di una cattiveria inaudita da parte di giovani che dovrebbero invece sapere apprezzare i cinepanettoni per quello che erano, un grande momento di evasione e spensieratezza. Ricordiamoci che erano in ogni caso storie che rispecchiavano lo spirito natalizio dei tempi, storie di tradimenti, furbizie, crisi familiari, insomma lo specchio dell’italiano medio".

L'affondo per i più giovani: "Mi domando come si faccia già a questa età ad avere la puzza sotto il naso che avete voi. Sono convinto che i vostri genitori siano venuti al cinema più di una volta , perché era il film più atteso dell’anno , a ridere davanti alle nostre pellicole, lo dicono i numeri.. e che numeri, e forse, dico forse magari vi hanno anche concepito dopo aver passato una serata al cinema ed essersi sbellicati dalle risate. Siete aridi dentro oltre che radical chic… guardate piuttosto al cinema di oggi: non fa né ridere e né piangere. Dovreste rimpiangere le nostre commedie e poi in fondo: ma fatevele du’ risate! Mamma mia comme state".