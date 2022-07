Eros Ramazzotti, vacanza bollente a Mykonos con una mora misteriosa - FOTO

Vacanza bollente a Mykonos per Eros Ramazzotti, in compagnia di una mora misteriosa

In attesa del tour, che partirà a settembre, Eros Ramazzoti è in vacanza a Mykonos con una misteriosa mora. Le immagini della vacanza sono state pubblicate dal settimanale Chi e lasciano intuire un'intesa perfetta. Il cantante è tornato nella stessa località e location dello scorso anno.

Dalle foto, Eros Ramazzotti e la mora sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi, si spalmano la crema sul corpo, chiacchierano, si tuffano in piscina, pranzano in un tete-à-tete sul mare.

É mistero assoluto su chi sia la donna con cui Eros Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Grecia. I paparazzi l’hanno avvistata anche in spiaggia da sola mentre prende il sole prima di raggiungere il cantante in villa. Lui si rilassa in piscina, raggiunge il ristorante fronte mare e si dedica totalmente alla sua amica.