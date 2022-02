"Essere Leonardo", il documentario di Flory proiettato a Dubai

"Essere Leonardo da Vinci", il film di Massimiliano Finazzer Flory sarà ad Expo

Domani mercoledì 23 febbraio 2022, dopo la presentazione dei siti Unesco della Lombardia al pubblico di Dubai, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory sarà ad Expo per la giornata dedicata a Leonardo da Vinci. Dalle ore 19 sarà possibile vedere “Essere Leonardo da Vinci” il documentario sul genio italiano, senza obbligo di prenotazione.

Per rappresentare il tema di Expo “Connecting Minds, Creating the Future”, non c’è titolo più coerente di Leonardo da Vinci, il primo eco designer della storia. “Connettere le menti per Leonardo significa mettere in relazione l’arte e la scienza, la natura e la cultura, che diventano i processi per creare un nuovo ambiente il cui nome è futuro”, dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.

Il 23 febbraio alle ore 19.00 presso il Padiglione Italia, con l’introduzione e narrazione del regista Massimiliano Finazzer Flory, si proietta il film “Essere Leonardo da Vinci” in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno di Mapei, con il patrocinio del Comitato Nazionale delle Celebrazioni, alla presenza del vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Sara Iallorenzi.

“Essere Leonardo da Vinci” è un film autentico e originale, dove set, opere d’arte, pensieri e parole di Leonardo sono tutti autentici: dalla casa natale di Leonardo ad Anchiano, al Museo Leonardiano di Vinci e il suo poetico paesaggio. E poi il Castello e le Scuderie di Vigevano, le cascate di Piuro e naturalmente i luoghi più significativi della vita di Leonardo durante il suo soggiorno a Milano come la Biblioteca Ambrosiana.

“Nel mio film Leonardo è semplicemente inventore e interprete della natura e degli uomini. Ma non è così semplice essere Leonardo” conclude Finazzer Flory. Un film pluripremiato negli Stati Uniti come Winner Best Indie Filmmaker e Best Short Film, che dimostra agli spettatori l’urgente bisogno di Leonardo per riconnettersi alla terra vivente.

