Fabrizio Venturi, Movimento per la Musica: "Viola Valentino e Franco Fasano con noi"

Dopo Pippo Baudo, Al Bano e Mario Lavezzi, anche Viola Valentino e Franco Fasano nel Movimento per la Musica

Il Movimento per la Musica, che si connota come propaganda a sostegno dei musicisti, prende corpo e ad esso aderiscono anche la cantante Viola Valentino e il cantautore Franco Fasano.

Fabrizio Venturi, portavoce del movimento, rende noto l'ingresso dei due artisti.

Biagio Maimone e Paky Arcella sono pronti con Venturi a fare partire l'iniziativa, insieme agli artisti che hanno applaudito ai contenuti del progetto, tra cui si annoverano Pippo Baudo, Al Bano, Vittorio Sgarbi, Mario Lavezzi, Luigi Albertelli, Daiano, Morena Rosini, Gianni Drudi, Massimo Maffei, Enrico Anghilante, Avv. Mario Palazzi, Claudio Alberto Francesconi, Giusy Venuti, Franco Arcoraci e Cecilia Gayle.

Fabrizio Venturi sostiene che sia giunto il momento per dar corso all'iniziativa rimarcando le esigenze vitali dei musicisti che sono stati abbandonati dal governo, che non ha tenuto in considerazione le gravi conseguenze che il Covid-19 ha generato alla loro categoria. Per tale motivazione, nei prossimi giorni, sarà richiesto, con vigore, alle Istituzioni un intervento immediato.