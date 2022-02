Facchinetti scambiato per narcotrafficante in Nicaragua: salvato da Pavarotti

Facchinetti scambiato per narcotrafficante dalla polizia, salvato da un video su YouTube in cui canta con Pavarotti

La prende a ridere Francesco Facchinetti dopo essere stato scambiato per un narcotrafficante all'aeroporto di Managua, capitale del Nicaragua, dove era in attesa di un volo per un'isola dove si svolgera' il programma L'Isola dei Famosi, per il quale Facchinetti e' inviato.

Su Instagram ha raccontato la vicenda surreale, con tanto di apertura delle valigie in cerca di droga, finita bene dopo che Facchinetti ha raccontato di aver cantato con Luciano Pavarotti, con tanto di dimostrazione di un video su YouTube. Solo a quel punto la polizia ha deciso di credergli e rilasciarlo. "Grazie maestro, mi hai salvato", ha commentato tra l'ironia e la sincera riconoscenza Francesco Facchinetti.

