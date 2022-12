Festival di Sanremo 2023, Amadeus annuncia i cantanti in gara. Tante sorprese

Festival di Sanremo 2023, Amadeus anuncia i cantanti in gara

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Questi i nomi dei cantanti "big" in gara alla 73/a edizione del Festival di Sanremo 2023 (7-11 febbraio) annunciati da Amadeus al Tg1 delle 13.30. A questi si aggingeranno altri 6 cantanti dalla categoria giovani per un totale di 28 artisti in gara.