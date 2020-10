Festival di Siena, a Serra Yilmuz e Paolo Rossi Pisu il Premio Cinecibo

Dopo il successo al Festival del Cinema di Venezia, il premio "Cinecibo in tour" prosegue con l’assegnazione dei riconoscimenti ad artisti e opere cinematografiche a tema gastronomico.

Il format itinerante voluto dall'ideatore di Cinecibo, Donato Ciociola, è approdato alla 24a edizione del Terra di Siena International Film Festival e, al Teatro dei Rinnovati in Piazza del Campo, sono stati assegnati i premi a due grandi artisti del cinema: Serra Yilmaz e Paolo Rossi Pisu.

Serra Yilmaz, attrice turca, nota per essere un'attrice feticcio del regista e connazionale Ferzan Özpetek, grazie al quale è emerso il suo rapporto straordinario con il cibo a livello cinematografico, oltre che nella vita.

Serra ha dichiarato che la "tavola con le fate" , tratta dal film "Le fate ignoranti" di Özpetek, le ha riportato alla mente il ricordo delle tavolate organizzate dalla nonna, grazie alla quale ha instaurato un rapporto di fisicità con il cibo e la cucina fin da piccola.

Paolo Rossi Pisu, attore e produttore coinvolgente ed entusiasta come solo i grandi del cinema sanno essere. E' produttore della Genoma Films, un progetto nato con l'obiettivo di sostenere il cinema italiano indipendente. Il premio Cinecibo è stato assegnato in questo caso adottando un concetto metaforico di cibo, per premiare la sua instancabile fame di cinema.

"Cinecibo in Tour" non si ferma e, grazie alla collaborazione con Terra Orti e Inteli Comunicazione, la prossima tappa sarà al Festival del Cinema europeo che si terrà a Lecce dal 31 ottobre al 7 novembre 2020.