Filming Italy Best Movie Award 2023, premiati i migliori talenti

Filming Italy Best Movie Award 2023: il 3 settembre a Venezia, in occasione della 80esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica, premiati i migliori talenti del cinema italiano e internazionale della stagione tra empowerment femminile e sostenibilità ambientale

Parata di star per uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del grande schermo ma soprattutto per i protagonisti della stagione cinematografica e dell'audiovisivo a cui verranno consegnati i vari riconoscimenti per categorie, il 3 settembre alle ore 21.00 a Venezia va in scena, presso la Sala degli Stucchi l'Hotel Excelsior, la cerimonia di premiazione del Filming Italy Best Movie Award.

Il premio, realizzato durante la ottantesima edizione dell Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica – Biennale di Venezia, si avvale del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Cinecittà, che rappresentano il gotha della programmazione e produzione cinematografica italiana nonché della didattica e realizzazione autoriale e tecnica del nostro Cinema. Il riconoscimento viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Tema portante del Filming Italy Movie Award è la lotta contro la violenza sulle donne e l'empowerment femminile e il suo slancio nel mondo del Cinema declinato in tutte le attività dietro e davanti alla cinepresa.

Ne ha parlato Tiziana Rocca direttore generale e artistico del Filming Italy Best Movie Award nella presentazione dei premiati: “È con immenso piacere e anche con particolare orgoglio che annunciamo i nomi dei premiati del Filming Italy Best Movie Award. Riuscire a mettere insieme un parterre di ospiti così unico, tra attori, attrici e registi, non è stata un’operazione semplice ma che ha richiesto mesi e mesi di costante lavoro per raggiungere un risultato che ritengo pienamente soddisfacente.

Sono moltissime le donne che premieremo, proprio perché il Filming Italy è dedicato loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che quotidianamente lottano per affermare la propria voce in questo mondo. Ma oltre che dell’empowerment femminile, quest’anno il premio tiene come sempre conto dell’attualità e aderisce ad un’iniziativa molto importante legata alla sostenibilità ambientale: in collaborazione con Evertreen,

infatti, per ogni artista premiato verrà piantato un albero in Kenia che prenderà il suo nome e sarà possibile seguire a distanza e monitorare tutte le fasi della sua crescita”. La madrina di questa nuova edizione sarà Laura Chiatti mentre Martina Stella sarà la madrina della sezione giovani.

In questa edizione - prosegue Tiziana Rocca - “renderemo un grande omaggio alla commedia italiana con moltissimi protagonisti del cinema e dell'audiovisivo e continueremo a premiare non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima. Rivolgo un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, e al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di

Venezia, Alberto Barbera, per tutto il sostegno dimostratoci”.