Favino e il ministro Sangiuliano in vetta. I volti più influenti del cinema

Cinema, ecco la "Power list" dei volti più influenti del grande schermo italiano

Torna la Power list del cinema italiano, la classifica stilata dalle riviste Box Office e Best Movie, in cui scoprire i nomi dei talent e dei professional più influenti del mondo del cinema italiano sulla base di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. Il focus è sempre il grande schermo, non vengono considerate quindi performance ed exploit legati alla serialità televisiva, alle piattaforme streaming o ai palchi teatrali.

Cinema, la classifica degli artisti per la stagione 2022/23

L’elenco pone al primo posto Pierfrancesco Favino, una garanzia di incassi e qualità per i film a cui prende parte, ma anche un attore con una visione produttiva del cinema che va oltre il semplice lato artistico, capace di trasformare perfino un film difficile e di puro genere come L’ultima notte di amore in un fenomeno distributivo, attraverso il suo impegno promozionale. La “bankable star” n.1 in questi giorni sarà presente al Festival di Venezia con il film di apertura Comandante di Edoardo De Angelis e con il nuovo film di Stefano Sollima Adagio, mentre ha da poco terminato le riprese di Napoli-New York di Gabriele Salvatores.

Al secondo posto della classifica dei talent ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Protagonisti del miglior incasso italiano dell’anno con Il grande giorno, hanno confermato che il ritrovato sodalizio con Massimo Venier è anche un ritorno alla loro migliore ispirazione e al cuore degli spettatori. Al terzo, Paolo Sorrentino, da poco tornato sul set per raccontare nuovamente Napoli e le sue mitologie, pubbliche e private. Seguono Ficarra e Picone, che hanno dimostrato di essere a loro agio (e altrettanto efficienti al box office) anche nel cinema d’autore con La stranezza, e sono in dirittura d’arrivo con il loro nuovo film di Natale.