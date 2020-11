Grande Fratello Vip 5, nuovi concorrenti: uno arriva da Temptation Island

GF Vip 5: i 9 nuovi concorrenti (5 uomini e 5 donne) verranno scaglionati in due puntate. Ecco le ultime indiscrezioni sui prossimi ingressi nella Casa

La casa del Grande Fratello Vip 2020 sta per popolarsi di nuovi concorrenti. Oltre a Cristiano Malgioglio, che varcherà la soglia il 30 novembre, è in programma l'arrivo di altri volti famosi scaglionati in due momenti diversi. I vip, televoto permettendo, resteranno nella casa fino a febbraio.

Grande Fratello VIP 5, nuovi concorrenti: le prime indiscrezoni sui prossimi ingressi nella Casa

Insieme a Cristiano Malgioglio parteciperanno al GF Vip 5 altri 9 concorrenti, che entreranno equamente divisi nel corso di due puntate, ovvero la 22° di lunedì 7 dicembre e la 23° di lunedì 14 dicembre. Come ha anticipato il condutorre Alfonso Signorini durante l'ultima diretta con Casa Chi i nuovi ingressi saranno 5 uomini e 5 donne. Come riportato da Giornalettismo è ancora presto per poter parlare di nomi ma nel gruppo troveranno posto un volto noto dello sport, un personaggio reso famoso da Temptation Island, uno popolare sui social network e un vip dell'intrattenimento televisivo.

GF Vip 5: novità sulla programmazione

Oltre ai 9 nuovi vip che parteciperanno al Grande Fratello Vip 2020 ci sono anche novità in merito alla programmazione. Fino al prossimo anno il GF Vip 5 andrà in onda solo il lunedì per poi tornare alle tradizionali due puntate settimanali a partire da gennaio 2021.