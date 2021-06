Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin: "Ho una sessualità fluida"

Giorgia Soleri, compagna da 4 anni del frontman dei Maneskin, ha confessato su Instagram di non essere omosessuale ma bisessuale

Recentemente Damiano David, frontman dei Maneskin, ha confermato sui propri canali social di avere una relazione da diversi anni con la modella Giorgia Soleri. L'influencer molto spesso organizza su Instagram le delle sessione di "domande e risposte" con i propri follower. Uno di essi si è chiesto se l'annuncio di Damiano non fosse in linea con le sue idee femministe. “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? - ha risposto la Soleri - O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”

A tal proposito Damiano ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di rendere pubblica la relazione con Giorgia Soleri in una intervista a Vanity Fair: "Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla".

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, confessa: "Sì sono bisessuale"

Giorgia Soleri ha poi voluto fare alcune precisazioni in merito al suo orientamento sessuale, dato che in molti le hanno chiesto se fosse omosessuale. “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”.