Giovanni Ciacci è il primo concorrente del GFVip: "Sono sieropositivo"

Il primo concorrente del Grande Fratello Vip di settembre è Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci dal suo profilo Instagram annuncia: la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l'intervista esclusiva concessa a Chi e saluta per le vacanze i suoi follower perchè per un po' starà lontano dai social.

L'opinionista Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip e dalle pagine del settimanale Chi, il costumista ha confidato che durante la sua permanenza al reality racconterà della sua malattia: "Sono sieropositivo". Non solo, Ciacci vede il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia come l'opportunità di essere ambascitore e divulgatore sul tema HIV: "Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata", afferma l'opinionista.

Nella storia del reality, Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo e afferma: "Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché hanno l’Hiv".