Giulia De Lellis compleanno con il Covid e... senza vestiti. Ecco le foto

Giulia De Lellis compleanno in isolamento. "Con il miglior sorriso che io possa avere"

"Accolgo i miei 26 anni. Danzando esattamente così. Con il miglior sorriso che io possa avere!". Lo scrive sui social Giulia De Lellis. "A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida!"

La showgirl e influencer ha festeggiato il suo compleanno mentre è in isolamento essendo risultata positiva al Covid: "Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla", scrive Giulia De Lellis. Che manda i suoi ringraziamenti ai fans e a tutte le persone che le sono state vicino facendole sentire il loro affetto e amore: "Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello... Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è E chi ci sarà… Con amore, G."

Giulia De Lellis e il Covid: "Ringraziando il Signore non ho avuto nulla di grave"

Nei giorni scorsi Giulia De Lellis aveva spiegato ai fan le sue condizioni di salute tranquillizzando tutti: "Ringraziando il Signore non ho avuto nulla di grave è stata più la forte debolezza, che ho ancora, infatti faccio anche fatica a parlare mi viene il fiatone, anche a parlare un po' di tachicardia, credo sia normale anche quella. Ho avuto mal di testa, essenzialmente l'unico fastidio grande, oltre un po' le ossa, è stato il mal di testa, però mi reputo molto molto fortunata".

Leggi anche

Maneskin a Sanremo 2022. Ma prima il Saturday Night Live

Vittoria di Svezia, matrimonio finito: la futura regina chiede il divorzio. RUMORS

Elettra Lamborghini, la prima italiana con una statua a Madame Tussauds