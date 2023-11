Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Non si direbbe proprio. Video esclusivo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all'evento di Ex On The Beach Italia (foto di Affaritaliani.it)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Ex... On The Beach (Italia). Si sono lasciati? In crisi di coppia? Macchè. Il video che spazza via i gossip

Ex on the Beach Italia al via con la nuova stagione (in onda in esclusiva su Paramount+ dal 22 novembre con le prime due puntate, poi un episodio a settimana) e, alla vigilia della partenza, il programma si regala una piccola festa con tanto di serata evento al Moka Loft, locale trendy della Milano by night (scalo Farini, giusto a due passi dal Bosco Verticale e Piazza Gae Aulenti).

Chi presenterà la nuova edizione? Il testimone dalla coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser è stato raccolto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Proprio loro, gli amatissimi Prelemi protagonisti del Grande Fratello Vip qualche anno or sono (2020).

Il loro fu amore sbocciato nella Casa ed esploso fuori, lontani dai riflettori del reality.

Poi, nei giorni scorsi, qualche gossip su una presunta crisi di di coppia. E la paura dei loro fans che affiora sulla rete: 'Si saranno mica lasciati?', la domanda che serpeggiava con preoccupazione sui social.

Ma, eccoli, insieme, per l'evento che precede la prima del programma. "Ex on the Beach è uno dei programmi più iconici di sempre. Quindi abbiamo cercato di dare il nostro tocco spicy", spiega Giulia Salemi presentando la nuova edizione del dating reality show (prodotto da Fremantle e MTV Entertainment Studios: prossimente il programma andrà anche sul canale 131 di Sky e su Now).

"Mi raccomando, preparate i pop corn perché questa dicono essere la stagione più caliente di sempre", sottolinea la showgirl.

Al suo fianco Pierpaolo Pretelli. Che sorride e raccoglie l'assist di Giulia. "Grazie al voi che ci avete dato dentro", scherza lui rivolgendosi al cast.

Quindi, parola ai protagonisti dell'Ex on the Beach che verrà e collegamento a sorpresa con Cristiano Malgioglio (nella colonna sonora sarà presente infatti presente il brano “Amami, prendimi, lasciami”, scritto dal cantautore).



Applausi e via alla proiezione in anteprima della prima puntata.

Ma la domanda resta silenziosamente sospesa: i Prelemi sono o non sono in crisi?

Passa qualche minuto ed eccoli lì: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che si appartano in un angolo del Moka Loft, lontani da tutto e da tutti. La musica da discoteca in sottofondo, la festa che prosegue per invitati - giornalisti, influencer e il cast - tra un gin tonic e un prosecco, un sushi e un raviolo al vapore.

Mentre loro due.... Loro due sono abbracciati. Teneramente. Le fronti che si toccano, quasi accarezzandosi. Le mani di lui che scendono sui fianchi di lei.

Ma davvero si sarebbero lasciati? Beh, a parte che sono fatti loro, però, a giudicare dalle immagini non si direbbe proprio. Ex si, ma solo On the beach. Per la gioia di Paramount+ e degli spettatori.

Guarda il video esclusivo di Affaritaliani.it