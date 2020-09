Grande Fratello Vip 2020: tutti i concorrenti, clamorosa smentita a sorpresa

Grande Fratello Vip 2020: svelato il cast del reality show che partirà ufficialmente il 14 settembre

Mancano ormai pochi giorni alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Mediaset dovrebbe infatti trasmettere le prime due puntate lunedì 14 settembre 2020 e venerdì 18 settembre 2020. Nel frattempo emergono maggiori informazioni sui concorrenti che parteciperanno al programma condotto da Alfonso Signorini. A svelare il cast è stato Gianni Ruggio sule pagine del settimanale Di Più. Tra i nomi dei concorrenti non ci sono grandi sorprese. Nei giorni scorsi sono invece piovute diverse smentite da parte di presunti vip associati al programma. Tra questi c'è Cristiano Malgioglio, che su Instagram ha negato una seconda partecipazione al GF Vip. "Non ne so niente", ha scritto l'autore e cantante.

Grande Fratello Vip 2020: i 20 concorrenti