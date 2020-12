Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta ha svelato il vincitore

Maria Teresa Aruta ha confessato a Stefania Orlando di sapere già chi vincerà il Grande Fratello Vip 5 e lascia intendere che tutti gli inquilini lo sappiano

Clamorosa indiscrezione durante il Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa Ruta ha affermato che tutti i membri della Casa sanno bene chi vincerà l'edizione 2020 del reality show condotto da Alfonso Signorini. La presentatrice lo ha confessato mentre consolava Stefania Orlando in prenda alle lacrime per i molti attacchi a lei rivolti dagli altri concorrenti, ed in particolare da Patrizia De Blanck, Dayane Mello e Adua Del Vesco.

Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Aruta: "Sappiamo chi vincerà ma non ce ne frega niente"

"C'è qualcuno che sta giocando. - ha sussurrato la Ruta alla Orlando - Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c'è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima". Secondo la Ruta sarà quindi Tommaso Zorzi, diventato un fenomeno virale sui social, a vincere il Grande Fratello Vip 5. L'indicrescezione sarà vera? Per saperlo bisognerà attendere fino a febbraio.