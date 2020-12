Grande Fratello Vip, l'ex di Filippo Nardi: "Mi ha costretto ad abortire"

Veronica Graf, ex di Filippo Nardi che ha partecipato al Grande Fratello 13, ha raccontato di aver abortito per restare insieme al Conte

Flippo Nardi rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi sessiste nei confronti di Maria Teresa Aruta e altre coinquiline della casa. Il "Conte" sembra però non sia nuovo ad atteggiamenti non proprio positivi nei confronti delle donne, almeno secondo quanto rivela la sua ex compagna Veronica Graf, che ha invece partecipato alla tredicesima edizione del Grande Fratello.

Veronica Graf: "Filippo Nardi mi ha chiesto di abortire per continuare la relazione. Sono pentita"

“Era il 2001 – ha raccontato l'ex gieffina in un’intervista a “Nuovo” - e lo vedevo come l’uomo dei miei sogni, ma purtroppo alla fine non si è rivelato tale. A un certo punto il destino ci ha fatto incontrare, è nata una storia e sono rimasta incinta. Ricordo che quando glielo dissi lui rispose con freddezza. E mi gelò: “Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non voglio un figlio”.

“Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, - continua Veronica Graf - ma lui con freddezza mi disse: “devi trovare una soluzione. Mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio. Abortisci e poi staremo insieme”.

Veronica Graf ha quindi deciso di assecondare Filippo Nardi ma si rammarica per la decisione: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza”.

Dopo questo fatto la relazione tra Filippo Nardi e Veronica Graf è finita: “Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita. Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”.