Harry e Meghan a un passo dal divorzio: tornano a montare i rumor

Il principe Harry e Meghan Markle sempre più ai ferri corti: tornano a montare i rumor su un divorzio imminente

Si rincorrono ormai da mesi le voci su una possibile separazione tra il principe Harry e Meghan Markle. Tutto è cominciato lo scorso novembre, quando sui tabloid britannici circolava la voce di un presunto tradimento da parte di Meghan ai danni di Harry, e adesso nuove dichiarazioni. Secondo l'ex corrispondente reale della Bbc Jennie Bond, i duchi di Sussex sraebbero addirittura a un passo dal divorzio. "È solo questione di tempo, se non di giorni": dichiara l'esperta in un'intervista alla rivista britannica Ok!.

"Il divorzio tra Harry e Megan è solo questione di tempo, se non di giorni. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo", questo lo scenario dipinto dalla Bond nel caso il principe Harry divorziasse dalla moglie e tornasse nel Regno Unito. Non è affatto improbabile, dunque, che la famiglia reale lo accolga a braccia aperte.

"Penso che Harry, senza Meghan, sarebbe perdonato e accolto di nuovo nell'ovile reale nella pienezza del tempo", sottolinea l'esperta reale. Tuttavia, come già accennato, la stampa inglese ha ricominciato a parlare di un possibile addio tra i due già nel 2022, nel periodo dell'uscita della docuserie "Harry e Meghan" su Netflix e dell'autobiografia del secondogenito di Carlo III, "Spare". In particolare, è emerso che Meghan si sarebbe concessa un'avventura con la guardia del corpo Chris Sanchez nella loro villa californiana a Santa Barbara. Da lì, la notizia di una crisi matrimoniale, insieme alla voce di un divorzio voluto da Hatty, si è fatta man mano più prepotente.