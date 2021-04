Harry e Meghan, su Netflix la prima serie tv prodotta da loro

Harry e Meghan, la serie tv su Netflix prodotta da loro: dedicata agli Invictus Games

Gli instancabili Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di loro per un nuovo progetto lavorativo. I Duchi di Sussex sono al lavoro per produrre la loro prima serie tv su Netflix. Si tratta di una docuserie dedicata agli Invictus Games, l'evento sportivo fondato dal Duca nel 2014 e riservato ad atleti ex militari che hanno riportato gravi ferite o lesioni e devono convivere con disabilità.

La serie, dal titolo 'Heart of Invictus', sarà prodotta dalla Archewell Productions, la società creata dalla coppia. Protagonisti delle puntate saranno gli atleti che si preparano per l'edizione 2022 della manifestazione sportiva. A maggio 2020 si sarebbe dovuta tenere la quinta edizione degli Invictus Games. L'evento è stato tuttavia posticipato al 2022 a causa della pandemia da Coronavirus e si svolgerà nella città di L'Aia.

Harry e Meghan producono Heart of Invictus su Netflix

La docuserie di Harry e Meghan si intitola "Heart of Invictus". Seguirà "un gruppo di straordinari concorrenti da tutto il mondo, tutti membri del servizio che hanno subito ferite o malattie che cambiano la vita durante la loro strada verso gli Invictus Games L'Aia 2020, ora prevista per il 2022 ", come ha riferito Netflix lunedì.

I Duchi di Sussex hanno fondato la Archewell Inc. nel 2020 e nello stesso anno avevano firmato un accordo con Netflix. Si tratta di un'organizzazione con vengono prodotti e realizzati programmi che hanno l'obiettivo di "informare, elevare e ispirare" le persone.

"Sin dalla prima edizione del 2014 sapevamo che ogni partecipante agli Invictus Games avrebbe contribuito in modo eccezionale a costruire un affresco di resilienza, determinazione e risolutezza", aveva rivelato il principe Harry. "Questa docuserie - ha aggiunto - darà alle persone di tutto il mondo la possibilità di aprire una finestra sulle storie commuoventi ed edificanti di questi concorrenti nel loro cammino verso i Paesi Bassi e verso il prossimo anno". "Non potrei essere più eccitato per il viaggio che ci aspetta - ha concluso Harry - o più orgoglioso per la comunità di Invictus e la sua capacità di essere costante fonte di ispirazione per la guarigione globale, il potenziale umano e il servizio continuo".

Meghan e Harry, Netflix: "Lista ambiziosa che rifletta i valori e le cause a loro cari"

Il progetto di Harry e Meghan su Netflix vanta una partnership tra Archewell Productions e The Invictus Games Foundation. Nella serie ci sarà anche la mano del regista Orlando von Einsiedel e dalla produttrice Joanna Natasegara, che hanno vinto un Oscar per il loro cortometraggio del 2016 "The White Helmets". La Invictus Games Foundation sarà anche produttore esecutivo.

"Il Duca e la Duchessa di Sussex e il team di Archewell Productions stanno costruendo una lista ambiziosa che rifletta i valori e le cause a loro cari", ha spiegato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, precisando che il progetto "fornirà un finanziamento significativo all'organizzazione". "Dal momento in cui li ho incontrati - ha aggiunto il manager - è stato chiaro che gli Invictus Games hanno un posto molto speciale nei loro cuori, e non potrei essere più felice che la loro prima serie per Netflix lo mostrerà al mondo in un modo mai visto prima".

L'accordo di produzione firmato da Harry e Meghan con Netflix prevede anche serie, docuserie, documentari, lungometraggi e programmi per bambini.