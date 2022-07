I Maneskin conquistano il Circo Massimo: oltre 70mila fan in delirio/ Gallery

I Maneskin conquistano il Circo Massimo

Il Circo Massimo ha tributato un autentico trionfo ai Maneskin, con la band di Monteverde che si è esibita 'in casa' trovando l'abbraccio di oltre 70mila fan in delirio. Ad ascoltare il frontman Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il batterista Ethan Torchio e il chitarrista Thomas Raggi c'erano tanti fan romani ma anche di altre regioni e pure stranieri, compresi Vip come Gabriele Muccino e Angelina Jolie, l'attrice e regista americana che era a Roma per le riprese del film "Without Blood" tratto dal romanzo di Alessandro Baricco.

Lo show di oltre due ore organizzato dalla Vivo Concerti di Clemente Zard si e' aperto con "Zitti e Buoni", il brano trionfatore a Sanremo e all'Eurovision Song Contest che ha spalancato alla band la fama mondiale. Poi i primi brani come 'Chosen' e 'Torna a casa' fino agli ultimi grandi successi internazionali come 'Coraline', 'Mammamia' e 'Beggin' fino all'ultimo singolo 'Supermodel'. In chiusura 'Lividi sui gomiti' e i bis con 'Le parole lontane' e 'I wanna be your slave'.

Al centro della scena c'era una pedana rossa a forma di M che sorregge la batteria mentre due maxischermi lungo l'arena e due sui lati del palco hanno reso lo show visibile a tutti gli spettatori. Non è mancato un riferimento alla guerra in Ucraina: "Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio", ha detto Damiano ripetendo l'urlo lanciato al Coachella, "fuck Putin, fuck la guerra, fanculo i dittatori. E a chi non è d'accordo: Fuck". Il concerto romano ha fatto seguito agli spettacoli all'Arena di Verona e allo stadio di Lignano Sabbiadoro che hanno confermato il grande amore dei fan italiani per i quattro artisti romani. Dal 31 ottobre partirà il primo tour mondiale, il Loud Kids Tour, con 56 concerti tra Nord America e Europa.