Il fascino persiano di Giulia Salemi conquista Venezia 79 - FOTO

Giulia Salemi ha incantato il red carpet di Venezia 79, con il suo fascino persiano

Dopo tre anni di assenza, Giulia Salemi è sbarcata in laguna, in occasione del Festival del cinema di Venezia 79. L'influencer e modella persiana ha incantato il red carpet, fotografi e fan sono impazziti per lei. Così, l'ex gieffina non solo torna a far parlare per il look glamour da gran diva, ma riporta alla memoria quando con l'amica Dayane Mello diedero scandalo per aver indossato le audaci creazioni dello stilista Matteo Evandro Mazzini, che lasciavano poco all'immaginazione.

Soprattutto, Giulia Salemi è apparsa radiosa e serena, visto che recentemente ha affermato di soffrire di attacchi di panico. Archiviato il red carpet di Venezia, ora la modella ha una serie d'impegni tra cui, voci dicono, le future nozze con Pierpaolo Pretelli.