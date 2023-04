Ilary Blasi look pazzesco al compleanno di Tommaso Zorzi. Le foto

Ilary Blasy al compleanno di Tommaso Zorzi: look mozzafiato

Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno in uno dei locali più trendy della Milano by night. Tanti ospiti importanti alla serata organizzata dall'ex vincitore del Grande Fratello Vip: da Elettra Lamborghini a Michelle Hunziker, passando per Ilary Blasi per fare qualche nome.

E l'ex moglie di Francesco Totti, ha incantato tutti con un look mozzafiato.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi (il reality Mediaset partirà lunedì 17 aprile) si è presentata con un outfit super che ha mostrato nelle sue stories di Instagram: leggings neri, stivale con tacco vertiginoso e camicetta scura che faceva intravedere l'ombelico. Bellissima! Guarda la gallery

