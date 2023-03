Satta, regina di Miami: bikini mozzafiato (LE FOTO). Tennis, Berrettini: "Sposto il focus su..."

Melissa Satta, bikini e foto in spiaggia a Miami

Melissa Satta si gode qualche ora di relax sulla spiaggia di Miami. La showgirl e conduttrice tv possa qualche scatto in bikini (giallo) sul lettino assieme a un'amica e mentre si beve un cocktail con sguardo sul mare della Florida.

Berrettini e Satta, allenamenti d'amore a Miami

Melissa Satta aveva attraversato l'Oceano per stare vicino a Matteo Berrettini nel Miami Open (torneo Atp Master 1000 che vede un Jannik Sinner strepitoso in semifinale contro Carlos Alcaraz), che, purtroppo, non è andato bene per il tennista italiano, sconfitto al primo turno contro l'americano Mackenzie McDonald dopo un doppio tie-break. Melissa e Matteo nei giorni scorsi sono stati paparazzati in Florida mentre si allenavano insieme.

Tennis, Berrettini: focus su terra battuta e torneo di Monte Carlo

Intanto il campione del tennis e dello sport azzurro già guarda oltre e saluta il cemento americano. La voglia di riscatto da parte di Matteo Berrettini è forte: "Non i risultati che speravo a Indian Wells, Phoenix e Miami. Ma in campo ho fatto molti progressi. Ora sposto il mio focus sulla stagione sulla terra rossa. Non vedo l'ora di allenarmi forte in vista di Monte Carlo", ha annunciato l'ex numero 6 del mondo sui social (attualmente numero 23 del ranking Atp).



Melissa Satta e Matteo Berrettini (foto Ipa)



Dunque il suo ritorno in campo sarà a breve: il prestigioso torneo del Principato che dà il via alla 'primavera rossa' (da Barcellona a Madrid, arrivando a Roma e Parigi con il Roland Garros) inizierà l'8 aprile. Intanto, Matteo Berrettini nelle scorse ore ne ha approfittato per allenarsi sulla terra verde di Fisher Island (al largo di Miami) con una sparring partner d’eccezione, Daria Kasatkina (n. 8 WTA). La determinazione all'ex finalista di Wimbledon non manca, e i suoi tantissimi tifosi non hanno dubbi: Matteo ritroverà presto risultati e classifica degni del suo valore.

