Sinner batte Ruusuvuori al Miami Open: semifinale con Alcaraz o Fritz

Jannik Sinner sempre più devastante: 6-3, 6-1 in un'ora e 14 minuti al finlandese Emil Ruusuvuori in un'ora e 14 minuti. Match che lo proietta in semifinale all'Atp 1000 di Miami (seconda consecutiva dopo quella di Indian Wells). Il tennista italiano sta giocando un torneo straordinario: tutti gli avversari sulla sua strada sono stati battuti in modo netto, ne sa qualcosa il russo Rublev (testa di serie numero 6 del torneo e 7° nel ranking Atp) che aveva perso 6/2, 6/4 agli ottavi. Sorte simile prima per Grigor Dimitrov - testa di serie numero 27 e 21 del mondo (6/3, 6/4) e il primo turno era stata una quasi formalità contro il bulgaro Laslo Djere (6/4, 6/2). Jannik Sinner ha iniziato il torneo da numero 11 del mondo, con questa semifinale è entrato nei top 10 (e quinto nell'Atp Race che tiene conto dei risultati di quest'anno): attualmente sarebbe al nono posto, anche se va considerato che sono ancora in corsa il russo Karen Khachanov (14°) e l'americano Taylor Fritz (10°).

Sinner-Alcaraz (o Sinner-Fritz): Miami, quando Jannik gioca la semifinale Atp

Ora per Jannik Sinner è tempo di concentrarsi sulla semifinale del Master 1000 di Miami. Contro il vincente del match tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz (sarebbe una rivincita di Indian Wells quando vinse lo spagnolo) o l'americano Taylor Fritz. Il match dei quarti è stato posticipato per maltempo (cancellata tutta la sessione serale a Miami dunque anche Medvedev-Eubanks e Cerundolo-Khachanov) e si giocherà nella sessione serale di giovedì 30 marzo (la notte di venerdì in Italia). La semifinale del Masters 1000 di Miami con in campo Jannik Sinner si terrà (condizioni meteo permettendo) venerdì 31 marzo, con orario da stabilire (pressoché sicuro che sarà nella sessione serale, a partire dalle 19 locali l'1 italiana) sul campo dell’Hard Rock Stadium. Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Sinner, Alcaraz o Fritz in semifinale all'Atp Miami? "Se sto bene so di potermela giocare con chiunque"

Jannik Sinner (foto Lapresse)



Jannik Sinner ha raccontato la sua vittoria contro il finlandese Emil Ruusuvuori ai quarti del Miami Open: "Lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non è facile fermarsi quando sei in vantaggio. Al ritorno in campo dopo lo stop per pioggia le condizioni erano diverse, le palle erano pesanti".

Il tennista italiano parla della semifinale Alcaraz o Fritz: "Ogni volta che scendo in campo faccio del mio meglio, se sto bene so di potermela giocare con chiunque e devo abituarmi alle partite importanti. Sono contento di essere ancora in semifinale. Ho giocato un buon tennis, ero concentrato e ho risposto meglio. Vediamo in semifinale come andrà".